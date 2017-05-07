В США полицейские застрелили 15-летнего подростка с пневматическим пистолетом

Новости США. Американские полицейские застрелили подростка с пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в городе Сан-Диего штата Калифорния. Двое патрульных прибыли по вызову на парковку школы, где стоял 15-летний юноша. Когда правоохранители приблизились, он направил оружие на одного из них. Стражи порядка потребовали бросить пистолет, однако подросток не подчинился. В итоге полиция застрелила его.

После осмотра оружия стало ясно, что это пневматика. Но юноша к тому моменту уже скончался. Позже выяснилось также, что этот самый подросток и оказался человеком, который вызвал полицию на школьную парковку, рассказав о неком подозрительном мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.