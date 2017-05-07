«Никто не пользуется любовью избирателей». Во Франции проходят выборы президента

Новости Франции. Главные политические новости Европы 7 мая приходят из Франции. Там выбирают президента. Борьба идет между лидером националистов Марин Ле Пен и экс-министром экономики Мануэлем Макроном. Как показывают соцопросы, никто из них не пользуются любовью избирателей. Тон обоих кандидатов многих шокирует. Лозунги и обещания политиков противоположны друг другу. Потому, вне зависимости от того, кто победит, Франция стоит на пороге перемен.

Страна, как и весь Евросоюз, столкнулась в последние годы с рядом угроз: это и миграционный кризис, и экономический, и теракты. Будущему президенту придется эти вызовы принять. Эксперты говорят, что шансы на победу выше у Макрона. Он может получить около 60% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.