12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк

Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос.

Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»