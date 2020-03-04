12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк

Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос.
Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»
Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос.
Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»
Организация поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам и усилить эпиднадзор за болезнью. Финансирование будет предоставляться через входящие во Всемирный банк организации.
COVID-19 продолжает распространяться. ВОЗ зарегистрировала за прошедшие сутки 1922 новых случаев заражения.