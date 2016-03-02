Евросоюз планирует выделить на решение миграционного кризиса 300 миллионов евро. И это только в текущем году. Всего до конца 2018 года эта сумма составит 700 миллионов евро. Еврокомиссия официально представит этот план уже 2 марта.

Сообщается, что данные средства получит не только Греция, но и другие страны. Деньги будут направлены на то, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, если в Европу прибудет небывалое число беженцев.

Тем временем Греция запросила у ЕС на беженцев 480 миллионов евро. Афины ожидают, что в ближайшее время в страну прибудут около 100 тысяч мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.