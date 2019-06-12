Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок

Новости Уганды. Эбола пришла в Уганду. Здесь впервые за долгое время зафиксирован случай заболевания опасным вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диагноз медики поставили 5-летнему ребёнку, который вместе со своей семьёй прибыл из Демократической Республики Конго. Пациента и его родителей немедленно изолировали. Все они проходят курс лечения.