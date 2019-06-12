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Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок

12 июня 2019 11:10
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Новости Уганды. Эбола пришла в Уганду. Здесь впервые за долгое время зафиксирован случай заболевания опасным вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок-1

Диагноз медики поставили 5-летнему ребёнку, который вместе со своей семьёй прибыл из Демократической Республики Конго. Пациента и его родителей немедленно изолировали. Все они проходят курс лечения.

Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок-4

Вспышка смертельного заболевания наблюдается на востоке Конго с августа 2018 года. Всего на настоящий момент власти подтвердили более 2 тысяч случаев заболевания, половина из которых закончилась летальным исходом.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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