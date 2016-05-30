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Высоковольтный провод упал на автобус со студентами в Индии: 2 человека погибли, 40 получили ожоги

30 мая 2016 06:47
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Новости Индии. ЧП на юге Индии. Высоковольтный провод упал на автобус со студентами. От удара тока погибли два человека. 40 получили ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Это не первый подобный случай. Так, на северо-западе страны высоковольтный провод упал на автобус, который был частью свадебного кортежа. Погибли 25 человек, десятки пострадали. Многие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Несчастный случай

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