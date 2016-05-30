Высоковольтный провод упал на автобус со студентами в Индии: 2 человека погибли, 40 получили ожоги

Новости Индии. ЧП на юге Индии. Высоковольтный провод упал на автобус со студентами. От удара тока погибли два человека. 40 получили ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Это не первый подобный случай. Так, на северо-западе страны высоковольтный провод упал на автобус, который был частью свадебного кортежа. Погибли 25 человек, десятки пострадали. Многие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.