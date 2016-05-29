Пожар в частном доме престарелых под Киевом: погибли 17 человек

Новости Украины. Трагедия в Украине. Жертвами огня в частном доме престарелых в Киевской области стали 17 человек. Пожар возник рано утром и, не смотря на все усилия спасателей, справиться с огнём не удавалось около 2-х часов.

Известно, что всего в 2-этажном здании временно проживали 35 пожилых людей, из них 18 были спасены. Пятеро пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании сгорела крыша и деревянные перекрытия между первым и вторым этажом. Специалисты продолжают разбирать завалы и обследовать помещения.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неисправный телевизор.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Также сообщается, что дом престарелых действовал нелегально.