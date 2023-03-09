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В США оползень снёс грузовой поезд в реку – обошлось без жертв

09 марта 2023 08:43
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В США оползень снес грузовой поезд. ЧП произошло в Западной Вирджинии. В результате локомотив и девять вагонов оказались в реке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США оползень снёс грузовой поезд в реку – обошлось без жертв-1

Обошлось без жертв, небольшие травмы получили три машиниста. Из-за крушения из тепловоза в реку вытекло большое количество дизельного топлива и масла. По словам железнодорожной компании, состав не перевозил каких-либо опасных грузов, поэтому местным жителям не стоит переживать из-за случившегося.

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# Авария в США # Новости США # Фотофакт

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