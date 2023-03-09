В США оползень снёс грузовой поезд в реку – обошлось без жертв

В США оползень снес грузовой поезд. ЧП произошло в Западной Вирджинии. В результате локомотив и девять вагонов оказались в реке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обошлось без жертв, небольшие травмы получили три машиниста. Из-за крушения из тепловоза в реку вытекло большое количество дизельного топлива и масла. По словам железнодорожной компании, состав не перевозил каких-либо опасных грузов, поэтому местным жителям не стоит переживать из-за случившегося.