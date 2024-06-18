В США обеспокоены сближением Пхеньяна и Москвы

Первый визит за 24 года. Внимание мировой общественности приковано к предстоящему визиту Президента России в КНДР по приглашению северокорейского лидера. Жест – ответный. Осенью 2023-го нынешний глава Республики приезжал в Россию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была первая зарубежная командировка Ким Чен Ына с начала пандемии коронавируса. Тогда он и пригласил российского лидера посетить КНДР. В Пхеньяне все готово к встрече. Прибытие Владимира Путина ожидается уже сегодня, 18 июня.

Особенно пристально за происходящим будут следить США. В Белом доме сильно обеспокоены сближением Пхеньяна и Москвы, в частности укреплением их военных связей. СМИ строят предположения о теме предстоящих переговоров. Западные журналисты считают, что большое внимание стороны уделят санкционной политике, а также военно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что по итогам визита лидерами может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.