В США неизвестный внезапно открыл огонь по прохожим и машинам

Новости США. Четыре человека убиты, четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии. Неизвестный мужчина внезапно открыл шквальный огонь по прохожим и проезжающим машинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия было обнаружено более 60 гильз. Прибывшая на место ЧП полиция быстро задержала нападавшего. Как сообщается, он тщательно готовился к преступлению. Злоумышленник собрал целый арсенал: при нем обнаружили бронежилет, пистолет, винтовку и дополнительные магазины с боеприпасами. Мотивы стрелка пока неизвестны.