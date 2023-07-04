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В США неизвестный внезапно открыл огонь по прохожим и машинам

04 июля 2023 09:33
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Новости США. Четыре человека убиты, четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии. Неизвестный мужчина внезапно открыл шквальный огонь по прохожим и проезжающим машинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный внезапно открыл огонь по прохожим и машинам-1

На месте происшествия было обнаружено более 60 гильз. Прибывшая на место ЧП полиция быстро задержала нападавшего. Как сообщается, он тщательно готовился к преступлению. Злоумышленник собрал целый арсенал: при нем обнаружили бронежилет, пистолет, винтовку и дополнительные магазины с боеприпасами. Мотивы стрелка пока неизвестны.

С начала года в США произошло более 200 случаев массовой стрельбы. Жертвами атак стали более 14 тысяч человек.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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