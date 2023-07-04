Во Франции подсчитали ущерб от массовых беспорядков

Новости Франции. Ущерб от массовых беспорядков во Франции превысил миллиард евро. Об этом заявил глава Национального союза предпринимателей. Впрочем, и эта цифра далеко не окончательная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, манифестанты полностью разграбили более 200 предприятий, разрушили 300 отделений банков и 250 табачных магазинов. Стоит еще учитывать ущерб, причиненный туристическому сектору. Погромы и грабежи нанесли серьезный удар по имиджу страны, последствия которых будут сказываться еще очень долго.