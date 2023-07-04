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Демонстранты захватили аэропорт в Тель-Авиве

04 июля 2023 09:30
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Новости Израиля. Израиль продолжают сотрясать протесты против судебной реформы. В Тель-Авиве сотни демонстрантов захватили международный аэропорт Бен-Гурион и перекрыли все ведущие к нему дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты захватили аэропорт в Тель-Авиве-1

В самом здании они устроили стихийный митинг, заблокировав проходы к терминалам. Из-за возникших беспорядков было задержано несколько рейсов. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы разогнать протестующих и восстановить нормальную работу аэропорта. Задержаны около 40 человек. Протесты в Израиле не утихают с начала года, когда Кнессет принял закон, ограничивающий права Верховного суда.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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