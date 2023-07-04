Демонстранты захватили аэропорт в Тель-Авиве

Новости Израиля. Израиль продолжают сотрясать протесты против судебной реформы. В Тель-Авиве сотни демонстрантов захватили международный аэропорт Бен-Гурион и перекрыли все ведущие к нему дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом здании они устроили стихийный митинг, заблокировав проходы к терминалам. Из-за возникших беспорядков было задержано несколько рейсов. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы разогнать протестующих и восстановить нормальную работу аэропорта. Задержаны около 40 человек. Протесты в Израиле не утихают с начала года, когда Кнессет принял закон, ограничивающий права Верховного суда.