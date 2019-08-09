Новости США. В США неизвестный с ножом напал на двух женщин. Одна из них скончалась, вторая находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США неизвестный с ножом напал на двух женщин. Одна из них скончалась, вторая находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в центре Питтсбурга на автобусной остановке. Мужчина подошел к одной из жертв сзади и нанес удар в шею. Затем он набросился на другую прохожую. Злоумышленника арестовали. Мотив его действий выясняется.
Накануне в двух городах Калифорнии 33-летний мужчина также совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены. Подозреваемого задержали. Ведется расследование.