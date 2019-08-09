В США неизвестный с ножом напал на двух женщин

Новости США. В США неизвестный с ножом напал на двух женщин. Одна из них скончалась, вторая находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в центре Питтсбурга на автобусной остановке. Мужчина подошел к одной из жертв сзади и нанес удар в шею. Затем он набросился на другую прохожую. Злоумышленника арестовали. Мотив его действий выясняется.