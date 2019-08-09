Прямой эфир

Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек

09 августа 2019 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек -1

Неизвестный зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Всего было произведено не менее 42 выстрелов.   

Правоохранители предполагают, что виной всему стал конфликт, который произошел незадолго еще на улице. Нападавший скрылся. Ведутся его поиски.  

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят
09 августа 2019 08:30

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят

На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв
08 августа 2019 14:29

На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв

Люксембург полностью узаконит марихуану
08 августа 2019 09:19

Люксембург полностью узаконит марихуану