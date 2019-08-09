Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек

Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Всего было произведено не менее 42 выстрелов.

Правоохранители предполагают, что виной всему стал конфликт, который произошел незадолго еще на улице. Нападавший скрылся. Ведутся его поиски.