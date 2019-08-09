В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима

Новости Китая. В Китае объявлен наивысший уровень опасности. Причина – приближающийся супертайфун Лекима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что он доберется до юго-востока страны уже 10 августа. Стихия принесет с собой сильные дожди. Существует угроза возникновения масштабных наводнений и оползней. Отменены сотни авиарейсов, приостановлено паромное сообщение. В районах, где ожидается тайфун, укрепляют шаткие конструкции.