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В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима

09 августа 2019 09:13
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Новости Китая. В Китае объявлен наивысший уровень опасности. Причина – приближающийся супертайфун Лекима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.        

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима-1

Ожидается, что он доберется до юго-востока страны уже 10 августа. Стихия принесет с собой сильные дожди. Существует угроза возникновения масштабных наводнений и оползней. 

Отменены сотни авиарейсов, приостановлено паромное сообщение. В районах, где ожидается тайфун, укрепляют шаткие конструкции.   

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима-4

Людей готовят к возможной эвакуации. По прогнозам синоптиков, циклон накроет и Шанхай. Специалисты дают неутешительный прогноз, Лекима станет самым мощным тайфуном с 2014 года.   

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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