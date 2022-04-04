В США назвали обладателей премии «Грэмми»

Новости США. В Лас-Вегасе прошла 64-я церемония самой престижной музыкальной премии «Грэмми». Победителей определяли около 11 000 членов Академии звукозаписи с правом голоса. Впервые с начала пандемии коронавируса церемония прошла в полноценном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня, которую она исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией. 19-летняя Оливия с балладой о разбитом сердце «Водительские права», безусловно, войдет в мировую историю музыки, живущей от премии к премии.