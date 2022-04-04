В США назвали обладателей премии «Грэмми»
Новости США. В Лас-Вегасе прошла 64-я церемония самой престижной музыкальной премии «Грэмми». Победителей определяли около 11 000 членов Академии звукозаписи с правом голоса. Впервые с начала пандемии коронавируса церемония прошла в полноценном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня, которую она исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией. 19-летняя Оливия с балладой о разбитом сердце «Водительские права», безусловно, войдет в мировую историю музыки, живущей от премии к премии.
Ну а триумфатором «Грэмми» на этот раз стал Джон Батист, который, помимо всего, получил награду в номинации «Альбом года». За победу в данной категории также боролись дуэт Тони Беннетта и Леди Гаги, Джастин Бибер, Доджа Кэт, Билли Айлиш и другие исполнители.