В США назревает новый кризис. По результатам опроса четверть населения готова пойти против власти с оружием

Новости США. Cерьезный политический кризис назревает в США. Там четверть населения готовы пойти против своего правительства с оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы результаты опроса, который провел Институт политики Чикагского университета. Среди американцев растет недоверие к выборам. 80 % демократов считают результаты ненастоящими. Такого же мнения придерживаются 51 % беспартийных и 33 % республиканцев. А 44 % опрошенных и вовсе считают, что США движутся к гражданской войне в ближайшем будущем.