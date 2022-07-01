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В США назревает новый кризис. По результатам опроса четверть населения готова пойти против власти с оружием

01 июля 2022 16:29
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Новости США. Cерьезный политический кризис назревает в США. Там четверть населения готовы пойти против своего правительства с оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США назревает новый кризис. По результатам опроса четверть населения готова пойти против власти с оружием -1

Таковы результаты опроса, который провел Институт политики Чикагского университета. Среди американцев растет недоверие к выборам. 80 % демократов считают результаты ненастоящими. Такого же мнения придерживаются 51 % беспартийных и 33 % республиканцев. А 44 % опрошенных и вовсе считают, что США движутся к гражданской войне в ближайшем будущем.  

# США # Новости США # Фотофакт

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