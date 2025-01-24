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В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов

24 января 2025 08:33
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В США начались рейды по депортации нелегальных мигрантов. Это вызвало настоящую панику среди иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов-2

Мигранты обрывают провода горячей линии коалиции по защите прав беженцев. Сообщается, что они боятся выходить на работу и отказываются отправлять детей в школу. Волнения среди мигрантов вызвали опасения и у граждан Канады. Власти этой страны готовят стратегию действий на случай возможного наплыва переселенцев, стремящихся избежать депортации из США.

# Международная политика

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