Прямой эфир

Магнитная буря обрушится на Землю 24 января во второй половине дня

24 января 2025 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Магнитная буря, обусловленная облаком солнечной плазмы после вспышки класса М, ожидается на Земле в пятницу днем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИФТТ СО РАНЮ, пишет ТАСС.

Магнитная буря обрушится на Землю 24 января во второй половине дня-1

Фото: pixabay

Во вторник в 13:39 по московскому времени на Солнце в группе пятен 3967 произошла вспышка класса М, сопровождающаяся выбросом солнечной плазмы и небольшим протуберанцем. Согласно вычислениям, облако плазмы достигнет орбиты Земли во второй половине дня.

Процесс выброса был относительно медленным, но с большой плотностью вещества. Оценка силы магнитных бурь – от G1 до G2 (от слабой до умеренной).

# Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко
24 января 2025 07:21

В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко

Трамп хочет обрушить цены на нефть, чтобы завершить конфликт в Украине
24 января 2025 07:18

Трамп хочет обрушить цены на нефть, чтобы завершить конфликт в Украине

Европейское правительство игнорирует инфляцию – более 80% опрошенных обеспокоены возросшими тратами
23 января 2025 19:22

Европейское правительство игнорирует инфляцию – более 80% опрошенных обеспокоены возросшими тратами