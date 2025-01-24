Магнитная буря обрушится на Землю 24 января во второй половине дня

Магнитная буря, обусловленная облаком солнечной плазмы после вспышки класса М, ожидается на Земле в пятницу днем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИФТТ СО РАНЮ, пишет ТАСС.

Во вторник в 13:39 по московскому времени на Солнце в группе пятен 3967 произошла вспышка класса М, сопровождающаяся выбросом солнечной плазмы и небольшим протуберанцем. Согласно вычислениям, облако плазмы достигнет орбиты Земли во второй половине дня.

Процесс выброса был относительно медленным, но с большой плотностью вещества. Оценка силы магнитных бурь – от G1 до G2 (от слабой до умеренной).