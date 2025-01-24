В США Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающиеся убийства Джона Кеннеди в 1963 году и Мартина Лютера Кинга в 1968 году. По словам Трампа, это событие было давно ожидаемым, и теперь все будет раскрыто. Об этом пишет РИА Новости.

Также будут обнародованы данные об убийстве Роберта Кеннеди в 1968 году. Хотя предполагалось, что данные об убийстве Джона Кеннеди будут раскрыты к 2017 году, разведке США дали еще время, чтобы оценить потенциальный ущерб от рассекречивания.

Трамп сказал, что публикация записей давно назрела и отвечает интересам общества. У государственных ведомств США есть 15 дней, чтобы представить план по рассекречиванию записей об убийстве Джона Кеннеди, и 45 дней, чтобы изучить записи об убийствах Кинга и Роберта Кеннеди.