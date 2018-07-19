Прямой эфир

На Чёрном море прогнозируют смерчи

19 июля 2018 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На черноморском побережье Краснодарского края и в Сочи прогнозируют возникновение смерчей, сообщили в программе Новости «24 часа».

На Чёрном море прогнозируют смерчи-1

Ранее эти разрушительные природные явления были замечены недалеко от Геленджика. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортов воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.

На Чёрном море прогнозируют смерчи-4

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Для отдыхающих на суше водяные вихри не опасны. Все экстренные службы приведены в режим полной готовности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм
19 июля 2018 17:02

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм

Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик
19 июля 2018 14:28

Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

Более 400 детей и подростков эвакуированы в Польше из лагерей скаутов из-за сильных гроз
19 июля 2018 13:49

Более 400 детей и подростков эвакуированы в Польше из лагерей скаутов из-за сильных гроз