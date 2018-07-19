На Чёрном море прогнозируют смерчи

Новости Беларуси. На черноморском побережье Краснодарского края и в Сочи прогнозируют возникновение смерчей, сообщили в программе Новости «24 часа».

Ранее эти разрушительные природные явления были замечены недалеко от Геленджика. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортов воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.