На Чёрном море прогнозируют смерчи

Новости Беларуси. На черноморском побережье Краснодарского края и в Сочи прогнозируют возникновение смерчей, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. На черноморском побережье Краснодарского края и в Сочи прогнозируют возникновение смерчей, сообщили в программе Новости «24 часа».
Ранее эти разрушительные природные явления были замечены недалеко от Геленджика. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортов воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.
Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Для отдыхающих на суше водяные вихри не опасны. Все экстренные службы приведены в режим полной готовности.