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В США мужчина взял в заложники собственную семью

19 февраля 2024 08:12
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Четыре человека убиты при стрельбе в США. Трагедия произошла в небольшом городке Бернсвилл, штат Миннесота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США мужчина взял в заложники собственную семью-1

Там вооруженный мужчина забаррикадировался в доме, взяв в заложники свою семью, включая семерых детей, самому младшему из которых два года. Прибывшие на место полицейские 4 часа вели с ним переговоры, убеждая сдаться и выпустить всех удерживаемых им людей. Но все закончилось перестрелкой. Когда в дом попытался войти спецназ, преступник открыл по ним шквальный огонь.

В США мужчина взял в заложники собственную семью-4

Дрю Эванс, начальник спецназа полиции Миннесоты:
Отмечу, что у этого человека было несколько пистолетов и большое количество боеприпасов, и во время этого инцидента он стрелял в полицейских с нескольких позиций в доме. Сейчас мы восстанавливаем точную картину происшествия. Мы просматриваем все записи с камер видеонаблюдения, опрашиваем всех свидетелей и собираем все улики. Мы проведем тщательное расследование этого происшествия.

В США мужчина взял в заложники собственную семью-7

В ходе перестрелки были убиты двое полицейских и парамедик. Еще один человек был ранен и доставлен в больницу. Ответным огнем был застрелен и сам злоумышленник. Его мотивы пока неизвестны. К счастью, никто из заложников не пострадал.

# Стрельба в США # Новости США

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