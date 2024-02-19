В США мужчина взял в заложники собственную семью

Четыре человека убиты при стрельбе в США. Трагедия произошла в небольшом городке Бернсвилл, штат Миннесота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вооруженный мужчина забаррикадировался в доме, взяв в заложники свою семью, включая семерых детей, самому младшему из которых два года. Прибывшие на место полицейские 4 часа вели с ним переговоры, убеждая сдаться и выпустить всех удерживаемых им людей. Но все закончилось перестрелкой. Когда в дом попытался войти спецназ, преступник открыл по ним шквальный огонь.

Дрю Эванс, начальник спецназа полиции Миннесоты:

Отмечу, что у этого человека было несколько пистолетов и большое количество боеприпасов, и во время этого инцидента он стрелял в полицейских с нескольких позиций в доме. Сейчас мы восстанавливаем точную картину происшествия. Мы просматриваем все записи с камер видеонаблюдения, опрашиваем всех свидетелей и собираем все улики. Мы проведем тщательное расследование этого происшествия.