В США медведь угнал внедорожник и попал в аварию

Происшествие случилось 4 августа. Дикое животное залезло внутрь автомобиля и выкатило его со стоянки. Скорее всего, медведь снял машину с ручного тормоза или включил нейтральную передачу. Внедорожник съехал вниз по горке и остановился только тогда, когда врезался в почтовый ящик.

Новости США. В Колорадо медведь угнал внедорожник и врезался в почтовый ящик.

Очевидцам инцидента стал сосед хозяина автомобиля. По словам мужчины, «обычно он не просыпается рано утром, если только медведь не ведет машину по улице». Соседи и вызвали полицию из-за шума. Однако виновник аварии успел скрыться с места преступления.

По снимкам автомобильного салона видно, что животное вырвало руль, повредило приборную панель и магнитолу.