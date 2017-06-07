Видеофакт: в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано

Новости США. Немного о музыке. Правда, не на высокой ноте. В американском штате Колорадо медведь проник в частный дом и сыграл небольшую партию на фортепиано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косолапого засняла камера видеонаблюдения. В тот момент хозяев дома не было. Медведь, конечно, не пришел, чтобы продемонстрировать свой музыкальный талант. Скорее всего, хищника привело в дом желание подкрепиться. А игрой на инструменте он, вероятно, снимал стресс.