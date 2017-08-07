В Италии разоблачили 15 пожарных-волонтеров, которые устраивали поджоги ради выплат

Новости Италии. На Сицилии разоблачили 15 пожарных-волонтеров, которые устраивали поджоги. Делали они это ради бонусных выплат за сверхурочную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время смены руководитель группы выезжал на своем авто в лес и поджигал деревья, после чего возвращался к месту уже со своей бригадой. Расследование началось, когда начальство заметило «аномалию» в статистике выездов. Теперь предприимчивых борцов с огнем ждет суд.

Тем временем, ситуация с пожарами в Италии лишь усугубляется. Самые высокие за последние два века температуры приводят к новым возгораниям. Кроме того, стали таять вершины Альп. Горнолыжные курорты закрываются один за другим из-за риска обвалов каменных глыб.