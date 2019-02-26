Кубинцы поддержали проект новой конституции

Новости Кубы. Граждане Кубы одобрили проект новой конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Граждане Кубы одобрили проект новой конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорят результаты проведенного накануне референдума. В пользу изменённого основного закона высказались более 73% населения – это 6 миллионов 800 тысяч избирателей.
Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.