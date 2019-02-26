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Кубинцы поддержали проект новой конституции

26 февраля 2019 08:24
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Новости Кубы. Граждане Кубы одобрили проект новой конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинцы поддержали проект новой конституции-1

Об этом говорят результаты проведенного накануне референдума. В пользу изменённого основного закона высказались более 73% населения – это 6 миллионов 800 тысяч избирателей.

Кубинцы поддержали проект новой конституции-4

Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.

# Конституция # Фотофакт

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