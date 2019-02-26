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Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек

26 февраля 2019 11:13
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Новости Японии. Сильнейшая за последнее десятилетие вспышка кори зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года заболели уже 170 человек, причём в 20 из 47 префектур страны.

Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек-1

Чтобы сдержать распространение инфекции, Министерство здравоохранения призывает население в экстренном порядке делать прививки, а больницы и другие медицинские учреждения принимать профилактические меры.

Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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