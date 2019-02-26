Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек

Новости Японии. Сильнейшая за последнее десятилетие вспышка кори зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года заболели уже 170 человек, причём в 20 из 47 префектур страны.
Новости Японии. Сильнейшая за последнее десятилетие вспышка кори зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года заболели уже 170 человек, причём в 20 из 47 префектур страны.
Чтобы сдержать распространение инфекции, Министерство здравоохранения призывает население в экстренном порядке делать прививки, а больницы и другие медицинские учреждения принимать профилактические меры.