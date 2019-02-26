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В Риме откроют для посещения площадь, где был убит Цезарь

26 февраля 2019 08:28
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Новости Италии. В Риме для посещения туристов откроют площадь Торре-Арджентина, где был убит Цезарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме откроют для посещения площадь, где был убит Цезарь-1

Общедоступным это место станет уже с 2021 года. Сейчас античный храмовый комплекс и другие древние строения укрепляют специалисты. Также проводятся другие работы по благоустройству.

В Риме откроют для посещения площадь, где был убит Цезарь-4

Вероятнее всего, плату за посещение комплекса власти вводить не будут.

# Архитектура # Фотофакт

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