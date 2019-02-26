В Риме откроют для посещения площадь, где был убит Цезарь

Новости Италии. В Риме для посещения туристов откроют площадь Торре-Арджентина, где был убит Цезарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общедоступным это место станет уже с 2021 года. Сейчас античный храмовый комплекс и другие древние строения укрепляют специалисты. Также проводятся другие работы по благоустройству.