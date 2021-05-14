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В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня

14 мая 2021 18:07
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Новости США. В США крупнейший за последние годы топливный кризис спровоцировала кибератака на трубопровод. Бензин на многих автозаправках заканчивается, а цены на него стремительно растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики отметили, что стоимость топлива уже достигла рекордного за семь лет уровня.

В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня-1

Напомним, ранее сервера крупнейшего в США оператора топливных трубопроводов атаковал вирус-вымогатель. Злоумышленники потребовали выплатить им крупную денежную сумму. Действия хакеров вызвали приостановку работы трубопровода, обеспечивающего топливом 45 % населения Восточного побережья США.

В связи с этим режим ЧП ввели сразу четыре американских штата: Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида.

# Хакеры # Фотофакт

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