В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня

Новости США. В США крупнейший за последние годы топливный кризис спровоцировала кибератака на трубопровод. Бензин на многих автозаправках заканчивается, а цены на него стремительно растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики отметили, что стоимость топлива уже достигла рекордного за семь лет уровня.
Напомним, ранее сервера крупнейшего в США оператора топливных трубопроводов атаковал вирус-вымогатель. Злоумышленники потребовали выплатить им крупную денежную сумму. Действия хакеров вызвали приостановку работы трубопровода, обеспечивающего топливом 45 % населения Восточного побережья США.
В связи с этим режим ЧП ввели сразу четыре американских штата: Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида.