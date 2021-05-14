В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня

Новости США. В США крупнейший за последние годы топливный кризис спровоцировала кибератака на трубопровод. Бензин на многих автозаправках заканчивается, а цены на него стремительно растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики отметили, что стоимость топлива уже достигла рекордного за семь лет уровня.