В Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие представители 70 стран

Новости России. Питер 24 мая принимает Международный экономический форум. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Питер 24 мая принимает Международный экономический форум. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это представители 70 стран, среди которых и белорусская делегация. В центре внимания экспертов – экономика в глобальном аспекте.
Это и внедрение инноваций, и развитие цифровой экономики, и перспективы работы в этом направлении. Особое внимание на встрече – социальному аспекту: изменение международного рынка труда и проблемы экологии.