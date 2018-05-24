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В Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие представители 70 стран

24 мая 2018 09:24
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Новости России. Питер 24 мая принимает Международный экономический форум. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие представители 70 стран-1

Это представители 70 стран, среди которых и белорусская делегация. В центре внимания экспертов – экономика в глобальном аспекте.

В Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие представители 70 стран-4

Это и внедрение инноваций, и развитие цифровой экономики, и перспективы работы в этом направлении. Особое внимание на встрече – социальному аспекту: изменение международного рынка труда и проблемы экологии.

# Экономика # Фотофакт

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