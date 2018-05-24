В Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие представители 70 стран

Новости России. Питер 24 мая принимает Международный экономический форум. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители 70 стран, среди которых и белорусская делегация. В центре внимания экспертов – экономика в глобальном аспекте.