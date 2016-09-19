Новости США. В США фармкомпаниям запретят скрывать результаты клинических испытаний лекарств на людях.

По новым правилам информацию об исследованиях должны разместить на специальном сайте в течение 21 дня после записи первого пациента.

Также ученым нужно представить подробный отчет о том, как будет проходить испытание. Результаты должны быть обнародованы в течение одного года после их завершения.

Согласно мнению авторов инициативы, новые правила положат конец практике, когда фармкомпании избегают публиковать отрицательную информацию о клинических испытаниях. Нововведение вступит в силу в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.