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В Средиземном море погибли более 300 детей-мигрантов из Северной Африки

16 июля 2023 11:56
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Почти 300 детей погибли или пропали в Средиземном море с начала 2023 года. Причина – нелегальная миграция из Северной Африки в Европу, утверждает ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Средиземном море погибли более 300 детей-мигрантов из Северной Африки-1

При этом в организации подчеркнули, что реальное число жертв может быть гораздо больше, поскольку многие кораблекрушения так и остаются незарегистрированными. Напомним, с января из Африки в Италию прибыли свыше 11 тысяч детей. Это вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

# Гибель детей # Фотофакт

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