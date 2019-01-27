В соборе на Филиппинах произошла серия взрывов

Новости Филиппин. Серия взрывов прогремела на Филиппинах. 27 погибших, еще около 80-ти человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Серия взрывов прогремела на Филиппинах. 27 погибших, еще около 80-ти человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла у кафедрального собора в городе Холо провинции Сулу. Взрывы раздались сразу после мессы.
Бомбы сработали одна за другой. Известно, что устройства были заложены и внутри здания, и на улице. На месте работают правоохранители.