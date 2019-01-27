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В соборе на Филиппинах произошла серия взрывов

27 января 2019 12:11
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Новости Филиппин. Серия взрывов прогремела на Филиппинах. 27 погибших, еще около 80-ти человек получили ранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соборе на Филиппинах произошла серия взрывов-1

Трагедия произошла у кафедрального собора в городе Холо провинции Сулу. Взрывы раздались сразу после мессы.

В соборе на Филиппинах произошла серия взрывов-4

Бомбы сработали одна за другой. Известно, что устройства были заложены и внутри здания, и на улице. На месте работают правоохранители.

# Взрыв # Фотофакт

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