В соборе на Филиппинах произошла серия взрывов

Новости Филиппин. Серия взрывов прогремела на Филиппинах. 27 погибших, еще около 80-ти человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла у кафедрального собора в городе Холо провинции Сулу. Взрывы раздались сразу после мессы.