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Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

26 января 2019 17:41
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Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран-1

Он скончался в возрасте 86 лет. За свою карьеру композитор написал более 200 песен к кинолентам. Одним из его самых известных произведений стал мюзикл «Шербурские зонтики».

Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран-4

Творческие достижения Леграна были неоднократно отмечены многочисленными призами и наградами. В его коллекции: три «Оскара», пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».

# Некролог # Фотофакт

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