Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он скончался в возрасте 86 лет. За свою карьеру композитор написал более 200 песен к кинолентам. Одним из его самых известных произведений стал мюзикл «Шербурские зонтики».
Творческие достижения Леграна были неоднократно отмечены многочисленными призами и наградами. В его коллекции: три «Оскара», пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».