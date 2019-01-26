Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он скончался в возрасте 86 лет. За свою карьеру композитор написал более 200 песен к кинолентам. Одним из его самых известных произведений стал мюзикл «Шербурские зонтики».