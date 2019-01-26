Рекордный шатдаун в США прекращен на три недели

Новости США. Белый дом и Конгресс согласовали временный бюджет для восстановления работы правительства на этот срок, а также продолжат переговоры о долгосрочном бюджете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом президент Дональд Трамп не исключил возможность возобновить шатдаун, если с демократами не будет найден компромисс.