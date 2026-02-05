Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства

Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах, тем самым положив конец второму шатдауну за время его нынешнего президентского срока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах, тем самым положив конец второму шатдауну за время его нынешнего президентского срока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ восстанавливает финансирование ряда ключевых ведомств – в сферах обороны, здравоохранения, труда, образования, жилищной политики и других направлений. Кроме того, закон временно продлевает финансирование Министерства внутренней безопасности до 13 февраля. К этой дате Конгресс планирует согласовать поправки в бюджет Службы иммиграционного и таможенного контроля, которая входит в структуру министерства.