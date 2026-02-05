Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства

Дугин: Путин и Лукашенко сегодня оказываются духовными фигурами

Мир, который открылся перед нами после публикации файлов Эпштейна, – это мы подозревали что-то в таком духе, но это даже для нас неожиданность. А для других, я думаю, вообще.