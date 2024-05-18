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Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем

18 мая 2024 08:13
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Драками и беспорядками закончилось заседание парламента Тайваня. Поводом для этого послужил законопроект, который должен расширить полномочия оппозиции по контролю за правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем-1

Однако рассмотрение длилось недолго, поскольку изменения понравились далеко не всем. Один из членов правящей партии схватил предложенные документы о реформе и попросту сбежал с ними, чтобы не допустить их принятия. После в зале началось побоище, которое продолжалось до глубокой ночи.

Не обошлось без раненых: один из депутатов доставлен в больницу с травмой головы. Представители правящей демократической прогрессивной партии не хотят принимать этот, на их взгляд, скандальный законопроект, так как оппозиция пытается протолкнуть свои предложения без обычного процесса консультаций, что является «неконституционным злоупотреблением властью».

# Международная политика

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