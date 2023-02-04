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В Сингапуре прошёл новогодний парад-карнавал

04 февраля 2023 15:30
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Новости Сингапура. Яркие краски Сингапура. Здесь по-восточному колоритно продолжают праздновать Новый год по лунному календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре прошёл новогодний парад-карнавал-1

Накануне на улицах города прошел яркий парад-карнавал. Традиционно украшенные платформы и фантастические костюмы – создавая декорации, мастера вдохновлялись символом этого года – кроликом. Невероятное шоу собрало тысячи людей, истосковавшихся по празднику.

В Сингапуре прошёл новогодний парад-карнавал-4

В этот раз шествие приобрело особый размах, поскольку целых два года мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. А отмечать такие события сингапурцы любят и умеют. Празднование лунного Нового года началось еще 21 января и продолжается уже более двух недель.

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# Новый год # Новости Сингапура # Фотофакт

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