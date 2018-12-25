В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу пешеходов

Новости Великобритании. ЧП в Великобритании. В Ливерпуле автомобиль протаранил группу людей, которые возвращались с рождественской вечеринки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел возле ночного клуба. Два человека пострадали. Водитель – 19-летний молодой человек – с места происшествия попытался скрылся, но был задержан.

Пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.