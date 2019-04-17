В Швейцарии кофе признали бесполезным напитком

Новости Швейцарии. Власти официально исключили его из списка резервных запасов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого швейцарцы считали, что кофе – жизненно важный продукт. Кофейные компании были обязаны хранить запас зёрен на случай эпидемий, войны и природных катаклизмов.

После ряда исследований эксперты заявили, что напиток бодрости может быть полезен для человека лишь по психологическим причинам. А его физиологии он ничего не даёт.