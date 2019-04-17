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В Швейцарии кофе признали бесполезным напитком

17 апреля 2019 07:16
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Новости Швейцарии. Власти официально исключили его из списка резервных запасов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии кофе признали бесполезным напитком-1

До этого швейцарцы считали, что кофе – жизненно важный продукт. Кофейные компании были обязаны хранить запас зёрен на случай эпидемий, войны и природных катаклизмов.

В Швейцарии кофе признали бесполезным напитком-4

После ряда исследований эксперты заявили, что  напиток бодрости может быть полезен для человека лишь по психологическим причинам. А его физиологии он ничего не даёт.

В Швейцарии кофе признали бесполезным напитком-7

# Еда # Фотофакт

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