В Швейцарии индекс нехватки рабочей силы вырос на 24%

Кадровый кризис в Швейцарии. В дефиците медсестры, разработчики и технические специалисты. Только за год индекс нехватки рабочей силы в стране вырос на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 7 % увеличилось число предложений на рынке труда. В основном востребованы сотрудники в сфере здравоохранения. Нуждается отрасль, в частности, в эндокринологах и фармацевтах. Также пустует и технический сектор. Неохотно на работу устраиваются, например, аналитики программного обеспечения. Эксперты рекомендуют швейцарским компаниям инвестировать в обучение и дальнейшее образование будущих сотрудников.