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В Швейцарии индекс нехватки рабочей силы вырос на 24%

29 ноября 2023 19:07
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Кадровый кризис в Швейцарии. В дефиците медсестры, разработчики и технические специалисты. Только за год индекс нехватки рабочей силы в стране вырос на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии индекс нехватки рабочей силы вырос на 24%-1

На 7 % увеличилось число предложений на рынке труда. В основном востребованы сотрудники в сфере здравоохранения. Нуждается отрасль, в частности, в эндокринологах и фармацевтах. Также пустует и технический сектор. Неохотно на работу устраиваются, например, аналитики программного обеспечения. Эксперты рекомендуют швейцарским компаниям инвестировать в обучение и дальнейшее образование будущих сотрудников.

# Работа # Новости Швейцарии # Фотофакт

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