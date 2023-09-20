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Белорусская делегация участвует в форуме по глобальной общественной безопасности в Китае

20 сентября 2023 13:42
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Работать над достижением всеобщего правопорядка и содействовать устойчивому развитию всех стран. Об этом договорились участники форума по сотрудничеству в области глобальной общественной безопасности. Заседание проходит в китайском Ляньюньгане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация участвует в форуме по глобальной общественной безопасности в Китае-1

Глава белорусской делегации, замминистра МВД Дмитрий Корзюк отметил, что общение в таком формате помогает обсудить и вместе выработать пути решения наиболее актуальных проблем в правоохранительной сфере. Это IT-преступления, обеспечение нацбезопасности в условиях влияния вооруженных конфликтов, предотвращение «цветных революций».

У нашей страны есть опыт сотрудничества с правоохранительными органами государств-партнеров. Налажено продуктивное взаимодействие с китайскими коллегами: организован обмен опытом и лучшими практиками в деятельности правоохранителей, сформирована договорно-правовая база. МВД Беларуси готово к сотрудничеству с другими странами.

# Международное сотрудничество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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