Белорусская делегация участвует в форуме по глобальной общественной безопасности в Китае

Работать над достижением всеобщего правопорядка и содействовать устойчивому развитию всех стран. Об этом договорились участники форума по сотрудничеству в области глобальной общественной безопасности. Заседание проходит в китайском Ляньюньгане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусской делегации, замминистра МВД Дмитрий Корзюк отметил, что общение в таком формате помогает обсудить и вместе выработать пути решения наиболее актуальных проблем в правоохранительной сфере. Это IT-преступления, обеспечение нацбезопасности в условиях влияния вооруженных конфликтов, предотвращение «цветных революций».

У нашей страны есть опыт сотрудничества с правоохранительными органами государств-партнеров. Налажено продуктивное взаимодействие с китайскими коллегами: организован обмен опытом и лучшими практиками в деятельности правоохранителей, сформирована договорно-правовая база. МВД Беларуси готово к сотрудничеству с другими странами.