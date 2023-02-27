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В Швеции разработали джинсы с подушкой безопасности для мотоциклистов

27 февраля 2023 15:12
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Новости Швеции. В Швеции придумали, как обезопасить мотоциклистов. После нескольких лет разработки там изобрели джинсы с подушкой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение месяца они появятся в продаже. Как работают эти джинсы? В момент удара или падения они раздуваются, а после возвращаются к обычному размеру.

В Швеции разработали джинсы с подушкой безопасности для мотоциклистов-1

Моисей Шахривар, дизайнер:
Я сам тестировал джинсы. Я попал в реальную аварию, я ехал слишком быстро и вылетел в кювет, и подушка безопасности сработала. Конечно, это выглядит комично, но это может спасти кому-то жизнь.

В Швеции разработали джинсы с подушкой безопасности для мотоциклистов-4

Надувные джинсы уже вызвали интерес у десятков тысяч людей, предпродажу запустили в интернете. На данный момент цена составляет почти 600 евро. В будущем дизайнеры планируют создать куртки, которые по такому же принципу смогут смягчать падения.

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# Необычное # Моисей Шахривар # Новости Швеции # Фотофакт

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