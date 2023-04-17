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В Швеции начались крупнейшие за 25 лет военные учения

17 апреля 2023 11:01
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Новости Швеции. В Швеции начались крупные международные военные учения. В них задействованы 26 тысяч солдат из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции начались крупнейшие за 25 лет военные учения-1

Это самые масштабные маневры, которые проводились на территории королевства за последние 26 лет. Будут задействованы все рода войск, сухопутные части, флот, военно-воздушные силы и даже подразделения национального ополчения. Учебные бои будут проходить в приграничных районах на юге и севере Швеции, а также на острове Готланд и в Балтийском море. Как заявили в командовании вооруженных сил, ставится цель усилить собранный потенциал для противодействия возможному вооруженному нападению на Швецию.

# Военные учения # Новости Швеции # Фотофакт

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