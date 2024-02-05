В Северной Ирландии заговорили о выходе из состава Великобритании

Представитель националистов впервые возглавит правительство Северной Ирландии. Новый первый министр уже заявила о возможности выхода из состава Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Референдум может пройти в течение следующих 10 лет. Он также будет включать вопрос объединения с Ирландией в одну целую страну. Кроме этого, руководитель правительства оспаривает утверждение Кабинета министров Великобритании о том, что до референдума о консолидации Северной Ирландии осталось еще несколько десятков лет.