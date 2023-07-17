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В Сеуле проходит очередная демонстрация против сброса воды с «Фукусимы» в океан

17 июля 2023 19:28
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Новости Кореи. В Южной Корее продолжаются протесты против плана Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные активисты организовали в Сеуле уже пятую по счету масштабную демонстрацию. Протестующие уверены, что сброс воды серьезно навредит океану и его обитателям.

В Сеуле проходит очередная демонстрация против сброса воды с «Фукусимы» в океан-1

Кроме того, в Южной Корее резко выросла цена соли. Люди начали массово ее скупать, опасаясь, что новые партии будут непригодны к употреблению в пищу. Напомним, операция по сбросу воды с АЭС, которая применялась для охлаждения поврежденных реакторов, запланирована на ближайшее время. Ее отведут по специально проложенной трубе в Тихий океан у берегов Японии.

# Протесты # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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