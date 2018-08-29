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В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать гражданские самолёты

29 августа 2018 12:02
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Новости Саудовской Аравии. Гражданские самолеты в Саудовской Аравии смогут пилотировать женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лицензии уже получили пять представительниц прекрасного пола.

В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать гражданские самолёты-1

Вскоре они приступят к работе в качестве командиров воздушных экипажей.

Отметим, с начала 2018 года в стране наблюдается резкое смягчение норм и правил в отношении женщин. Гражданкам Саудовской Аравии уже разрешили служить в армии, управлять грузовиками и мотоциклами, а также ходить на футбольные матчи без сопровождения мужчин.

В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать гражданские самолёты-4

# Самолет # Фотофакт

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