Прямой эфир

Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы

29 августа 2018 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Российские туристы, пострадавшие в результате аварии в турецкой Анталье, выписаны из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем им была оказана медицинская помощь.

Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы-1

Уже сегодня, 29 августа, путешественники смогут продолжить путь домой. Напомним, утром в автобус, который перевозил туристов в аэропорт, врезался грузовик. От столкновения транспортное средство вылетело в кювет. 13 человек получили незначительные травмы.

Автобус перевозил туристов в аэропорт: 11 россиян пострадали в ДТП в Турции

Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы-4

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США разъярённые пчёлы атаковали палатку с хот-догами: видеофакт
29 августа 2018 09:34

В США разъярённые пчёлы атаковали палатку с хот-догами: видеофакт

В Грузии официально началась избирательная кампания перед намеченными президентскими выборами
29 августа 2018 09:20

В Грузии официально началась избирательная кампания перед намеченными президентскими выборами

На рынке в Филиппинах прогремел мощный взрыв: два человека погибли и 40 ранены
29 августа 2018 09:18

На рынке в Филиппинах прогремел мощный взрыв: два человека погибли и 40 ранены