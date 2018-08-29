Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы

Новости Турции. Российские туристы, пострадавшие в результате аварии в турецкой Анталье, выписаны из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем им была оказана медицинская помощь.
Новости Турции. Российские туристы, пострадавшие в результате аварии в турецкой Анталье, выписаны из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем им была оказана медицинская помощь.
Уже сегодня, 29 августа, путешественники смогут продолжить путь домой. Напомним, утром в автобус, который перевозил туристов в аэропорт, врезался грузовик. От столкновения транспортное средство вылетело в кювет. 13 человек получили незначительные травмы.
Автобус перевозил туристов в аэропорт: 11 россиян пострадали в ДТП в Турции