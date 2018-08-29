Изготавливали 200 кг вещества ежедневно. В Мексике на границе с США обнаружили крупную нарколабораторию

Новости Мексики. В мексиканском штате Нижняя Калифорния на границе с США обнаружили крупную нарколабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 человек, которые здесь работали, сбежали до прибытия военных.

По мнению экспертов, подпольный цех по производству наркотиков функционировал приблизительно год. Каждый день здесь изготавливалось порядка 200 килограммов метамфетамина. В 500 метрах от постройки злоумышленники выращивали марихуану. Площадь двух полей составила 19 тысяч квадратных метров.