Прямой эфир

Изготавливали 200 кг вещества ежедневно. В Мексике на границе с США обнаружили крупную нарколабораторию

29 августа 2018 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В мексиканском штате Нижняя Калифорния на границе с США обнаружили крупную нарколабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 человек, которые здесь работали, сбежали до прибытия военных.

По мнению экспертов, подпольный цех по производству наркотиков функционировал приблизительно год. Каждый день здесь изготавливалось порядка 200 килограммов метамфетамина. В 500 метрах от постройки злоумышленники выращивали марихуану. Площадь двух полей составила 19 тысяч квадратных метров.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы
29 августа 2018 11:25

Пострадавшие в аварии в Анталье российские туристы выписаны из больницы

В США разъярённые пчёлы атаковали палатку с хот-догами: видеофакт
29 августа 2018 09:34

В США разъярённые пчёлы атаковали палатку с хот-догами: видеофакт

В Грузии официально началась избирательная кампания перед намеченными президентскими выборами
29 августа 2018 09:20

В Грузии официально началась избирательная кампания перед намеченными президентскими выборами