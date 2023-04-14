В Саудовской Аравии внезапно выпал снег и парализовал движение транспорта

Новости Саудовской Аравии. Необычное для Саудовской Аравии природное явление наблюдают жители этой страны. На юго-запад региона обрушился снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате многие дороги оказались заблокированы, а движение транспорта нарушено. На расчистку улиц пришлось вывести спецтехнику. В ряде провинций из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях. Согласно прогнозу метеорологов скоро снегопады придут и в соседние страны – Катар и Кувейт. Уже в середине следующей недели там тоже ожидаются обильные осадки.